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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33092 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1711 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU50 BN
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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