Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1867 года СПБ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1867 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33092 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Coins.ee (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Heritage (5)
- Katz (1)
- Künker (4)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (2)
- Palombo (1)
- Rare Coins (10)
- Rauch (2)
- RedSquare (2)
- Rzeszowski DA (2)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- Александр (2)
- Знак (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1711 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU50 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск