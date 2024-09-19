2 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность PROOF (1) UNC (2) AU (5) XF (10) VF (9) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (7) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (2) PF64 (1) RB (1) BN (4) Сервис RNGA (4) NGC (1)

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