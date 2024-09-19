Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,970,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 7700 RUB
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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