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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1859-1867" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1859-1867" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1859-1867" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,970,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Редкие Монеты за 12000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 7700 RUB
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе AURORA - May 21, 2018
Продавец AURORA
Дата 21 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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