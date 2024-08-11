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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 150,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе AURORA за 77500 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность VF35
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность MS65 BN NGC
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 25, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1867 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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