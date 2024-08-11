Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1867 года ЕМ "Тип 1867-1881" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 150,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе AURORA за 77500 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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