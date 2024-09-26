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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1867 года ЕМ "Тип 1858-1867" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1867 года ЕМ "Тип 1858-1867" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1867 года ЕМ "Тип 1858-1867" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36,5 - 36,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,697,280

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Редкие Монеты за 13000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе RedSquare - December 30, 2020
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 5 копеек 1867 ЕМ на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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