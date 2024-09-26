Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1867 года ЕМ "Тип 1858-1867" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36,5 - 36,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,697,280
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Редкие Монеты за 13000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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