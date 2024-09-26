5 копеек 1867 года ЕМ "Тип 1858-1867" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Редкие Монеты за 13000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность PROOF (1) UNC (4) AU (6) XF (7) VF (10) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS61 (2) AU58 (2) AU50 (1) XF45 (2) VF35 (3) VF25 (1) PF65 (1) DETAILS (2) BN (2) Сервис RNGA (1) NGC (2) CGC (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Goldberg (1)

Katz (1)

MUNZE (2)

Numisbalt (1)

Rare Coins (9)

RedSquare (3)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (1)

Александр (2)

Империя (2)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (2)

Русское Наследие (2)