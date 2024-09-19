1 копейка 1867 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6696 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

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