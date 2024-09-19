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1 копейка 1867 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1867 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1867 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1867 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6696 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13500 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1867 ЕМ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность UNC
Цена
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