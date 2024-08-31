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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 420,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 874 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
915 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1881 СПБ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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