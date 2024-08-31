Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 420,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 874 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9500 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
915 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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