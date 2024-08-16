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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 5 копеек Александра II - Россия

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5 копеек 1858 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1858 СПБ ФБ R4 0 0
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