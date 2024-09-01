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Пробные 5 копеек 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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