Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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