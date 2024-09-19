5 копеек 1858 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 2000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2013.

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