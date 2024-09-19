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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1858 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1858 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1858 года ЕМ "Тип 1856-1859" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,560,640

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (214)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 2000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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