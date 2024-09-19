Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1858 года ЕМ "Тип 1856-1859" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,560,640
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (214)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 2000 EUR. Торги состоялись 3 июня 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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