Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1858 года ЕМ "Тип 1858-1867" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1858 года ЕМ "Тип 1858-1867" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1858 года ЕМ "Тип 1858-1867" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36,5 - 36,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,560,640

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе The New York Sale за 27500 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Heritage (2)
  • New York Sale (1)
  • Nihon (1)
  • Numis.be (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (9)
  • Roma Numismatics (1)
  • Александр (2)
  • Знак (3)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
3216 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Империя - December 24, 2021
Продавец Империя
Дата 24 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1858 ЕМ на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1858 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск