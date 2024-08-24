Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1858 года ЕМ "Тип 1858-1867" (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36,5 - 36,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,560,640
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе The New York Sale за 27500 USD. Торги состоялись 8 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- Heritage (2)
- New York Sale (1)
- Nihon (1)
- Numis.be (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (9)
- Roma Numismatics (1)
- Александр (2)
- Знак (3)
- Империя (5)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
3216 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск