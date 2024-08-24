5 копеек 1858 года ЕМ "Тип 1858-1867" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1858 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2264 проданному на аукционе The New York Sale за 27500 USD. Торги состоялись 8 января 2015.

Сохранность UNC (1) AU (4) XF (14) VF (8) F (6) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (2) VF35 (2) VF25 (1) F15 (2) BN (4) Сервис NGC (3) ANACS (1)

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