2 копейки 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 1600 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

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