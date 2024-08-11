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2 копейки 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 750,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 1600 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Karbownik - October 29, 2020
Продавец Karbownik
Дата 29 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - July 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 июля 2020
Сохранность VG
Цена
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Россия 2 копейки 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1858 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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