Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 750,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 1600 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (3)
- Emporium Hamburg (1)
- Höhn (3)
- Karbownik (1)
- Katz (4)
- Künker (3)
- MARCINIAK (2)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (2)
- Numisbalt (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (3)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- WCN (5)
- WDA - MiM (2)
- Александр (3)
- Империя (3)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karbownik
Дата 29 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1858 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск