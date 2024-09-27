Денежка 1858 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1858 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность UNC (14) AU (16) XF (13) VF (8) Нет оценки (15) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS63 (5) MS62 (5) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (3) AU50 (3) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (2) VF25 (1) DETAILS (2) RB (3) BN (11) Сервис NGC (16) PCGS (1)

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