Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1858 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,147,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1858 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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