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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1858 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1858 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1858 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,147,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1858 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1858 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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