1 копейка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность AU (1) XF (3)