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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)

Разновидность: Вензель широкий

Аверс монеты - 1 копейка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель широкий - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель широкий - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,0 - 23,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,525,162

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Münzenonline (1)
  • Империя (1)
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
614 $
Цена в валюте аукциона 610 CHF
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1858 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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