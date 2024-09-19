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1 копейка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель широкий (Россия, Александр II)
Разновидность: Вензель широкий
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,0 - 23,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,525,162
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель широкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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