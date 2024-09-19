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Пробная Полтина 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Пробная Полтина 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробная Полтина 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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