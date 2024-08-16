1 копейка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 916 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3800 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2021.

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