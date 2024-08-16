Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)
Разновидность: Вензель узкий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,0 - 23,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,525,162
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 916 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3800 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (3)
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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