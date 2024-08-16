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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор". Вензель узкий (Россия, Александр II)

Разновидность: Вензель узкий

Аверс монеты - 1 копейка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель узкий - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" Вензель узкий - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,0 - 23,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,525,162

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Вензель узкий. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 916 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3800 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (3)
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1858 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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