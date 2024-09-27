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1 копейка 1858 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1858 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1858 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,731,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1858 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 26 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
822 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1858 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1858 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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