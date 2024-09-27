Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1858 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,731,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1858 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 26 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
822 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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