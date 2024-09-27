1 копейка 1858 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1858 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 26 октября 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (13) AU (11) XF (16) VF (4) Нет оценки (22) Сохранность (слабы) MS64 (5) MS63 (3) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (7) AU53 (2) XF40 (2) VF30 (2) PF61 (1) RB (4) BN (12) Сервис NGC (10) ННР (1) RNGA (4) PCGS (3)

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