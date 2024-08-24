Денежка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7476 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

Сохранность UNC (9) AU (7) XF (5) VF (8) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (3) MS61 (3) AU53 (1) XF40 (2) DETAILS (2) RB (1) BN (5) Сервис NGC (9)

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