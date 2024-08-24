Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 311,270
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7476 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (3)
- Künker (4)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (2)
- Numisbalt (6)
- Rare Coins (3)
- SINCONA (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
- Имперская монета (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Денежка 1858 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск