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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1858 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 311,270

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1858 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7476 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Денежка 1858 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1858 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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