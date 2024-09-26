Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 586,428
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1861 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 16 августа 2023
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Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
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Сохранность F
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Дата 25 марта 2021
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Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
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Дата 7 октября 2020
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Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
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