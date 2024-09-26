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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 586,428

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1861 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия 2 копейки 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1861 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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