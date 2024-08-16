Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,300,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • COINSNET (5)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (3)
  • MS67 (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (5)
  • Russiancoin (3)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (3)
  • Имперская монета (5)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность XF45 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF45 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF45 BN ННР
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF63 RB RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS61 RB
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Россия 2 копейки 1881 СПБ на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1881 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск