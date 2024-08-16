2 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

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