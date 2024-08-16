Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF45 BN ННР
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS61 RB
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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