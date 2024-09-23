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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1861 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1861 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,547,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1959 проданному на аукционе Katz Auction за 400 EUR. Торги состоялись 18 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность F12 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе MUNZE - May 20, 2020
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе MUNZE - February 5, 2020
Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 2 копейки 1861 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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