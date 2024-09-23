Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,547,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1959 проданному на аукционе Katz Auction за 400 EUR. Торги состоялись 18 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность F12 NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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