2 копейки 1861 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1861 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1959 проданному на аукционе Katz Auction за 400 EUR. Торги состоялись 18 июня 2021.

Сохранность UNC (3) AU (7) XF (8) VF (2) F (2) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) AU58 (2) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (4) F12 (1) BN (5) Сервис RNGA (2) NGC (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Coins.ee (1)

Heritage (1)

Katz (1)

MUNZE (2)

Numisbalt (1)

Rare Coins (1)

Russiancoin (5)

Teutoburger (1)

WAG (1)

Westfälische (1)

Александр (1)

Империя (2)

Имперская монета (5)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (2)