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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1859 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1859 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 45 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
2 копейки 1859 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 75 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
Денежка 1859 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 140 $
Продажи
0 113
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