Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Медные монеты 2 копейки Российского правления - Польша
2 копейки 1856-1860Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1856 ВМ Цифра "2" закрытая 1,190,090 0 571856 ВМ Цифра "2" открытая 1,190,090 0 261858 ВМ 750,000 0 461859 ВМ 1,595,340 0 731860 ВМ 1,609,460 0 18
2 копейки 1860-1863Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1860 ВМ 1,609,460 0 291861 ВМ 586,428 0 371862 ВМ 966,092 0 411863 ВМ 1,738,908 0 32
2 копейки 1848Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1848 MW 31,306 0 31
2 копейки 1850-1855Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1850 ВМ - 0 221851 ВМ 298,382 0 321852 ВМ 199,121 0 201853 ВМ 2,642 0 11854 ВМ 147,560 0 241855 ВМ 13,347,476 0 117
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