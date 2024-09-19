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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1861 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1861 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 410 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 копейки 1861 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 130 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Денежка 1861 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 160 $
Продажи
1 82
Аверс
Реверс
Полушка 1861 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 570 $
Продажи
1 108
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