Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,564,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1861 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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