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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1861 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,564,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1861 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия Денежка 1861 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU55 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Денежка 1861 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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