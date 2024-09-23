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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 1 рубль Российского правления - Польша

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1 рубль 1842-1847

Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1842 MW Хвост орла прямой 257,366 0 1161842 MW Хвост орла веером 257,366 0 231843 MW Хвост орла прямой. Венок 8 звеньев 267,063 0 381843 MW Хвост орла прямой. Венок 7 звеньев 267,063 0 31843 MW Хвост орла веером. Венок 8 звеньев 267,063 0 21843 MW Хвост орла веером. Венок 7 звеньев 267,063 0 931844 MW Хвост орла прямой 2,346,468 0 421844 MW Хвост орла веером 2,346,468 1 6811844 MW Хвост орла веером. Гладкий гурт - 0 11845 MW 345,416 0 711846 MW Хвост орла прямой 511,217 0 41846 MW Хвост орла веером 511,217 0 1981846 MW Хвост орла прямой нового рисунка 511,217 0 21847 MW Хвост орла веером 987,036 0 791847 MW Хвост орла прямой нового рисунка 987,036 1 193
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