Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1834 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 77,106
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (223) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1834 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
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Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PL NGC
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF45
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS60 NGC
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Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 PL NGC
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Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 2 июля 2023
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Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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