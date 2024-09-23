3 рубля - 20 злотых 1834 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1834 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность PROOF (2) UNC (21) AU (34) XF (92) VF (62) F (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (1) MS62 (8) MS61 (4) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (12) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (4) VF35 (6) PF64 (1) DETAILS (7) PL (9) Сервис NGC (37) ННР (4) PCGS (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (3)

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