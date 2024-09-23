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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1834 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1834 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1834 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 77,106

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (223) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1834 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1609 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF45
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF DETAILS ННР
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 14, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Где продать?

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