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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1858 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1858 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 210 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
2 копейки 1858 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 280 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Денежка 1858 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 320 $
Продажи
0 29
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