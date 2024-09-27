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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1853 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 730 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
3 копейки 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 600 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 копейки 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 370 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Денежка 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 310 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Полушка 1853 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 910 $
Продажи
0 22
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