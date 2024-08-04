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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1851 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1851 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
3 копейки 1851 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 550 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
2 копейки 1851 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 копейка 1851 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 240 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
Денежка 1851 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 330 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Полушка 1851 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 880 $
Продажи
0 29
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