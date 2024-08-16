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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,29 гр
  • Диаметр 35,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1366 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS61 BN
Цена
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 5 копеек 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1851 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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