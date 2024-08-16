5 копеек 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность PROOF (4) UNC (9) AU (8) XF (11) VF (15) F (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) MS61 (3) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (2) VF20 (1) PF65 (1) PF64 (2) DETAILS (1) RD (1) RB (2) BN (4) PL (1) Сервис NGC (8) PCGS (1)

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