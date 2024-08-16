Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,29 гр
- Диаметр 35,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,004
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1366 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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