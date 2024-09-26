Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 797,503

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1851
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (4)
  • HARMERS (1)
  • Heritage (2)
  • Höhn (1)
  • Katz (8)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (6)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (4)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (2)
  • Numedux (2)
  • Numimarket (2)
  • Rare Coins (12)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (2)
  • Spink (1)
  • St James’s (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (3)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (4)
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
616 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Россия 1 копейка 1851 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1851 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1851 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск