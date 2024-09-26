Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1851 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 797,503
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1851
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1851 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 13 октября 2023
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Сохранность VF
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Дата 22 декабря 2022
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Дата 9 июня 2022
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