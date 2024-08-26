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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1856 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 22
Аверс
Реверс
3 копейки 1856 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 440 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
2 копейки 1856 ВМ Варшавский монетный двор Цифра "2" закрытая
Средняя цена 160 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
2 копейки 1856 ВМ Варшавский монетный двор Цифра "2" открытая
Средняя цена 210 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Денежка 1856 ВМ Варшавский монетный двор Вензель широкий
Средняя цена 950 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Денежка 1856 ВМ Варшавский монетный двор Вензель узкий
Средняя цена 100 $
Продажи
0 76
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