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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1854 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Полтина 1854 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 250 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
25 копеек 1854 MW Варшавский монетный двор Большая корона
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
25 копеек 1854 MW Варшавский монетный двор Малая корона
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1854 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 880 $
Продажи
1 66
Аверс
Реверс
2 копейки 1854 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 190 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Денежка 1854 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 560 $
Продажи
0 10
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