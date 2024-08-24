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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1857 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
25 копеек 1857 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
20 копеек 1857 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 18

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1857 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 790 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Денежка 1857 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 60 $
Продажи
0 61
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