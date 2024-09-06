Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1855 года

Медные монеты (Александр II)

Аверс
Реверс
Денежка 1855 ВМ Варшавский монетный двор Вензель широкий
Средняя цена 140 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
Денежка 1855 ВМ Варшавский монетный двор Вензель узкий
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полушка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 240 $
Продажи
0 60

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1855 MW Варшавский монетный двор
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 69

Медные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
2 копейки 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 95 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
1 копейка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 350 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Денежка 1855 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 38
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск