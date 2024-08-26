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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1862 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1862 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 580 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 копейки 1862 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 650 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Денежка 1862 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 200 $
Продажи
1 56
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