Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1834 года MW (Польша, Российское правление)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 243
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1834 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Александр за 55000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность PF64
Цена
55000 $
Цена в валюте аукциона 55000 USD
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность AU58
Цена
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Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 29 апреля 1974
Сохранность XF
Цена
******
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