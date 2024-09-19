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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1834 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1834 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1834 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 243

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1834 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Александр за 55000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
25000 $
Цена в валюте аукциона 25000 USD
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе Александр - December 14, 2013
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность PF64
Цена
55000 $
Цена в валюте аукциона 55000 USD
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе Александр - September 14, 2007
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе Александр - September 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность AU58
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 29 апреля 1974
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Польша 3 рубля - 20 злотых 1834 MW на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
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