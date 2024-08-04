Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Медные монеты 3 копейки Российского правления - Польша
3 копейки 1848Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1848 MW 17,377 0 18
3 копейки 1856-1859Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1856 ВМ 416,667 0 651857 ВМ 21,367 0 161858 ВМ 711,966 0 841859 ВМ 400,000 0 35
3 копейки 1850-1854Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1850 ВМ 50,006 0 431851 ВМ 99,689 0 571852 ВМ 100,027 0 441853 ВМ 89,083 0 291854 ВМ 160,987 1 66
3 копейки 1860-1863Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1860 ВМ Екатеринбургский тип 282,982 0 141860 ВМ Варшавский тип 282,982 0 301861 ВМ 283,689 0 81862 ВМ 200,000 0 181863 ВМ 401,000 0 12
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