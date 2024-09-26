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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

25 копеек - 50 грошей 1847 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1847 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 25 копеек - 50 грошей 1847 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 484,511

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 25 копеек - 50 грошей
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1847 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3064 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Александр - June 12, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Александр - May 15, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Знак - April 26, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Александр - April 17, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Александр - November 22, 2023
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Польша 25 копеек - 50 грошей 1847 MW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек - 50 грошей 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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