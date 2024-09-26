25 копеек - 50 грошей 1847 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1847 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3064 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

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