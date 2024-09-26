Польша Период: 1506-2020 1506-2020
25 копеек - 50 грошей 1847 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 484,511
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 25 копеек - 50 грошей
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (124)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 25 копеек - 50 грошей 1847 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3064 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
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