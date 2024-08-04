Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1852 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 670 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 копейки 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 520 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
2 копейки 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 190 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 копейка 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 150 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Денежка 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 85 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Полушка 1852 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 500 $
Продажи
0 62
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск