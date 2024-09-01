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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1860 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор Екатеринбургский тип
Средняя цена 590 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
3 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор Варшавский тип
Средняя цена 530 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
2 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 95 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 копейки 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 160 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Денежка 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена 150 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полушка 1860 ВМ Варшавский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 1
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