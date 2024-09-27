Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Полтина Российского правления - Польша
Полтина 1842-1854Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1842 MW 76,105 0 381843 MW Хвост орла прямой. Большой бант 22,621 0 21843 MW Хвост орла прямой. Малый бант 22,621 0 71843 MW Хвост орла веером. Большой бант 22,621 0 01843 MW Хвост орла веером. Малый бант 22,621 0 461844 MW Хвост орла прямой 116,356 0 191844 MW Хвост орла веером 116,356 0 201845 MW 137,809 0 281846 MW 308,413 0 1941847 MW Хвост орла веером. Бант больше 783,425 0 51847 MW Хвост орла веером. Малый бант 783,425 0 491854 MW 272,949 0 132
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