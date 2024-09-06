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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Варшавского герцогства (1807-1815)

Всего добавлено монет: 36

Период чеканки Варшавского герцогства
Каталог монет Варшавское герцогство 1807-1815
coin Золото
coin Серебро
coin Медь
coin Осада Замостья
Год монеты

Монеты Варшавского герцогства с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1812 IB
 Медь $260 - 0 189Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1 грош 1812 IB
 Медь $65 - 0 159Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
10 грошей 1813 IB
 Серебро $540 - 0 135Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1811 IS
 Медь $55 - 0 127Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
5 грошей 1812 IB
 Серебро $140 - 0 104Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1/6 талера 1814 IB
 Серебро $310 - 1 109Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
10 грошей 1812 IB
 Серебро $280 - 0 79Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1/3 талера 1814 IB
 Серебро $200 - 0 171Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
5 грошей 1811 IS
 Серебро $85 - 0 159Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
5 грошей 1811 IB
 Серебро $55 - 0 194Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1/3 талера 1812 IB
 Серебро $310 - 0 275Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1 грош 1810 IS
 Медь $100 - 0 41Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
Дукат 1812 IB
 Золото $5,800 - 0 145Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
Талер 1812 IB
 Серебро $870 - 0 229Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
Талер 1811 IB
 Серебро $1,400 - 0 215Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1810 IS
 Медь $190 - 0 60Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1 грош 1811 IB
 Медь $30 - 0 12Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
2 злотых 1813 "Осада Замостья"
 Серебро $1,200 $260 0 278Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
6 грошей 1813 "Осада Замостья"
 Медь $2,100 - 0 76Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1/6 талера 1812 IB
 Серебро $1,100 - 0 49Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
10 грошей 1810 IS
 Серебро $2,200 - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1 грош 1814 IB
 Медь $35 - 0 45Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
Дукат 1813 IB
 Золото $40,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
Талер 1814 IB
 Серебро $740 - 0 128Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1/6 талера 1813 IB
 Серебро $2,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1/3 талера 1810 IS
 Серебро $670 - 0 71Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1 грош 1811 IS
 Медь $420 - 0 82Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1814 IB
 Медь $220 - 0 46Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1/6 талера 1811 IS
 Серебро $920 - 0 21Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1811 IB
 Медь $55 - 0 36Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
6 грошей 1813 "Осада Замостья". Без легенды
 Медь $4,300 - 0 12Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1/3 талера 1811 IS
 Серебро $290 - 0 123Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
1/3 талера 1813 IB
 Серебро $150 - 0 135Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1813 IB
 Медь $210 - 0 27Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
2 злотых 1813 "Осада Замостья". Четыре строки
 Серебро $4,700 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Варшавское герцогство
6 грошей 1813 "Осада Замостья". Без легенды. Без венка
 Медь - - 0 1
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