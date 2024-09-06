Каталог монет Варшавского герцогства (1807-1815)

Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Варшавского герцогства с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $260 - 0 189
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1812 IB
Медь $65 - 0 159
Польша, Варшавское герцогство
1 грош 1812 IB
Серебро $540 - 0 135
Польша, Варшавское герцогство
10 грошей 1813 IB
Медь $55 - 0 127
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1811 IS
Серебро $140 - 0 104
Польша, Варшавское герцогство
5 грошей 1812 IB
Серебро $310 - 1 109
Польша, Варшавское герцогство
1/6 талера 1814 IB
Серебро $280 - 0 79
Польша, Варшавское герцогство
10 грошей 1812 IB
Серебро $200 - 0 171
Польша, Варшавское герцогство
1/3 талера 1814 IB
Серебро $85 - 0 159
Польша, Варшавское герцогство
5 грошей 1811 IS
Серебро $55 - 0 194
Польша, Варшавское герцогство
5 грошей 1811 IB
Серебро $310 - 0 275
Польша, Варшавское герцогство
1/3 талера 1812 IB
Медь $100 - 0 41
Польша, Варшавское герцогство
1 грош 1810 IS
Золото $5,800 - 0 145
Польша, Варшавское герцогство
Дукат 1812 IB
Серебро $870 - 0 229
Польша, Варшавское герцогство
Талер 1812 IB
Серебро $1,400 - 0 215
Польша, Варшавское герцогство
Талер 1811 IB
Медь $190 - 0 60
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1810 IS
Медь $30 - 0 12
Польша, Варшавское герцогство
1 грош 1811 IB
Серебро $1,200 $260 0 278
Польша, Варшавское герцогство
2 злотых 1813 "Осада Замостья"
Медь $2,100 - 0 76
Польша, Варшавское герцогство
6 грошей 1813 "Осада Замостья"
Серебро $1,100 - 0 49
Польша, Варшавское герцогство
1/6 талера 1812 IB
Серебро $2,200 - 0 1
Польша, Варшавское герцогство
10 грошей 1810 IS
Медь $35 - 0 45
Польша, Варшавское герцогство
1 грош 1814 IB
Золото $40,000 - 0 7
Польша, Варшавское герцогство
Дукат 1813 IB
Серебро $740 - 0 128
Польша, Варшавское герцогство
Талер 1814 IB
Серебро $2,000 - 0 10
Польша, Варшавское герцогство
1/6 талера 1813 IB
Серебро $670 - 0 71
Польша, Варшавское герцогство
1/3 талера 1810 IS
Медь $420 - 0 82
Польша, Варшавское герцогство
1 грош 1811 IS
Медь $220 - 0 46
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1814 IB
Серебро $920 - 0 21
Польша, Варшавское герцогство
1/6 талера 1811 IS
Медь $55 - 0 36
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1811 IB
Медь $4,300 - 0 12
Польша, Варшавское герцогство
6 грошей 1813 "Осада Замостья". Без легенды
Серебро $290 - 0 123
Польша, Варшавское герцогство
1/3 талера 1811 IS
Серебро $150 - 0 135
Польша, Варшавское герцогство
1/3 талера 1813 IB
Медь $210 - 0 27
Польша, Варшавское герцогство
3 гроша 1813 IB
Серебро $4,700 - 0 6
Польша, Варшавское герцогство
2 злотых 1813 "Осада Замостья". Четыре строки
Медь - - 0 1
Польша, Варшавское герцогство
6 грошей 1813 "Осада Замостья". Без легенды. Без венка
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