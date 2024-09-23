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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1/3 талера 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 1/3 талера 1813 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 1/3 талера 1813 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8,66 гр
  • Чистого серебра (0,174 oz) 5,4125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Тираж UNC 1,915,989

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1813 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 1/3 талера 1813 IB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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