1/3 талера 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1813 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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