Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1/3 талера 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8,66 гр
- Чистого серебра (0,174 oz) 5,4125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Тираж UNC 1,915,989
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 1/3 талера
- Год 1813
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1/3 талера 1813 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 10000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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