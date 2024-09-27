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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1813 IB
Средняя цена 40000 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/3 талера 1813 IB
Средняя цена 150 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
1/6 талера 1813 IB
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 грошей 1813 IB
Средняя цена 540 $
Продажи
0 135

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1813 IB
Средняя цена 210 $
Продажи
0 27

осада Замостья

Аверс
Реверс
2 злотых 1813 Осада Замостья
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 278
Аверс
Реверс
2 злотых 1813 Осада Замостья Четыре строки
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
6 грошей 1813 Осада Замостья
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
6 грошей 1813 Осада Замостья Без легенды
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
6 грошей 1813 Осада Замостья Без легенды. Без венка
Средняя цена
Продажи
0 1
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