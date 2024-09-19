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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1813 года "Осада Замостья" (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 2 злотых 1813 года "Осада Замостья" - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 2 злотых 1813 года "Осада Замостья" - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,600)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого серебра (0,1659 oz) 5,16 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 7,830

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1813
  • Монетный двор Замостье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (278) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1813 года "Осада Замостья". Это серебряная монета периода Варшавского герцогства. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 34000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.

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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1747 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Dorotheum - November 17, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 злотых 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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