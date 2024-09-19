Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1813 года "Осада Замостья" (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,600)
- Вес 8,6 гр
- Чистого серебра (0,1659 oz) 5,16 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 7,830
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 2 злотых
- Год 1813
- Монетный двор Замостье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (278) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1813 года "Осада Замостья". Это серебряная монета периода Варшавского герцогства. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 34000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.
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Дата 1 марта 2024
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Сохранность XF
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