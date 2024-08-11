Польша Период: 1506-2020 1506-2020
6 грошей 1813 года "Осада Замостья". Без легенды (Польша, Варшавское герцогство)
Разновидность: Без легенды
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,5 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,330
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 6 грошей
- Год 1813
- Монетный двор Замостье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1813 года "Осада Замостья". Без легенды. Это медная монета периода Варшавского герцогства. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 33000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
8226 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 6 грошей 1813 "Осада Замостья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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