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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

6 грошей 1813 года "Осада Замостья". Без легенды (Польша, Варшавское герцогство)

Разновидность: Без легенды

Аверс монеты - 6 грошей 1813 года "Осада Замостья" Без легенды - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 6 грошей 1813 года "Осада Замостья" Без легенды - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,5 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,330

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 6 грошей
  • Год 1813
  • Монетный двор Замостье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1813 года "Осада Замостья". Без легенды. Это медная монета периода Варшавского герцогства. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 33000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
8226 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 грошей 1813 "Осада Замостья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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