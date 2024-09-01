Польша Период: 1506-2020 1506-2020
6 грошей 1813 года "Осада Замостья" (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,5 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,330
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал 6 грошей
- Год 1813
- Монетный двор Замостье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1813 года "Осада Замостья". Это медная монета периода Варшавского герцогства. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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- Wójcicki (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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