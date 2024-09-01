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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

6 грошей 1813 года "Осада Замостья" (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 6 грошей 1813 года "Осада Замостья" - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 6 грошей 1813 года "Осада Замостья" - цена монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,5 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,330

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 6 грошей
  • Год 1813
  • Монетный двор Замостье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 6 грошей 1813 года "Осада Замостья". Это медная монета периода Варшавского герцогства. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2962 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1364 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 6 грошей 1813 "Осада Замостья" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 грошей 1813 "Осада Замостья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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