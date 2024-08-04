10 грошей 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1813 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 10750 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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