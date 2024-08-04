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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - 10 грошей 1813 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - 10 грошей 1813 года IB - цена серебряной монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,195)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0182 oz) 0,5655 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,549,329

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1813 года со знаком IB. Это серебряная монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 10750 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1809 $
Цена в валюте аукциона 7250 PLN
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 10 грошей 1813 IB на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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