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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Аверс монеты - Дукат 1813 года IB - цена золотой монеты - Польша, Варшавское герцогство Реверс монеты - Дукат 1813 года IB - цена золотой монеты - Польша, Варшавское герцогство

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,46 гр
  • Чистого золота (0,1097 oz) 3,4116 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 3,001

Описание

  • Страна Польша
  • Период Варшавское герцогство
  • Номинал Дукат
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1813 года со знаком IB. Это золотая монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Stary Sklep за 195000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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Польша Дукат 1813 IB на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Дукат 1813 IB на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
48400 $
Цена в валюте аукциона 195000 PLN
Польша Дукат 1813 IB на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Дукат 1813 IB на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
39822 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Польша Дукат 1813 IB на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1813 IB на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1813 IB на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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