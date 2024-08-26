Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,46 гр
- Чистого золота (0,1097 oz) 3,4116 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 3,001
Описание
- Страна Польша
- Период Варшавское герцогство
- Номинал Дукат
- Год 1813
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1813 года со знаком IB. Это золотая монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Stary Sklep за 195000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
48400 $
Цена в валюте аукциона 195000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
39822 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Где продать?
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