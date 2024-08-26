Дукат 1813 года IB (Польша, Варшавское герцогство)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1813 года со знаком IB. Это золотая монета периода Варшавского герцогства отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Stary Sklep за 195000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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